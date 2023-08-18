Подмосковные спасатели оказали помощь мужчине, пострадавшему в ДТП с двумя легковушками

Работники 271-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» оказали помощь 38-летнему мужчине, который получил серьезную травму в результате ДТП на трассе в Ступино. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Авария произошла накануне на 285-м километре автодороги А-108. Там столкнулись два легковых автомобиля, рассказал начальник караула Алексей Никулин. Пострадавший был пассажиром одной из машин, из-за травмы он не смог самостоятельно выбраться из салона.

Спасатели оперативно прибыли на место. Они отключили аккумулятор автомобиля и совместно с медиками наложили пострадавшему шину на правую руку, помогли выбраться из салона и сопроводили до кареты скорой помощи.

«Несмотря на болевой шок, травмированный пассажир находился в сознании. <…> С подозрением на перелом ключицы и плеча пациента доставили в Ступинскую областную клиническую больницу», — сообщил Никулин.

Водителям попавших в дорожно-транспортное происшествие автомобилей помощь не понадобилась, уточнил он.

Ранее работники «Мособлпожспаса» оказали помощь пострадавшему в ДТП с тремя большегрузами на трассе «Волга» в Богородском округе Подмосковья.