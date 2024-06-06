Рабочий сорвался с крыши склада Wildberries в Подмосковье

Рабочий, который ремонтировал кровлю склада Wildberries в Подмосковье, сорвался с высоты и погиб, сообщил SHOT .

По информации издания, из-за трагедии склад в Коледино не работал около шести часов. Очевидцы рассказали, что мужчина находился на кровле без страховки. Он скончался до приезда медиков.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в реке Серебрянка в подмосковном Пушкино утонул ребенок.