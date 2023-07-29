Работник московского метро лишился части руки во время смены
Фото: [©Алексей Майшев/РИА Новости]
Работнику столичного метро зажало руку движущимися элементами эскалатора во время смены, после чего пришлось ампутировать конечность. Об этом сообщается в аккаунте московской подземки в одной из соцсетей.
Отмечается, что мужчина при техобслуживании эскалатора выполнял очистку и смазку цепей привода поручня на движущемся эскалаторе, что является грубейшим нарушением техники безопасности.
Добавляется, что правилами безопасности в метро не следует пренебрегать.