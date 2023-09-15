Работник столичного автосалона решил покататься и устроил пьяное ДТП на чужой машине

По улице двигался автомобиль Mercedes AMG GT. Его водитель не справился с управлением, выскочил на встречную полосу, где врезался в отечественную автомашину, а затем еще и перевернулся. Правоохранители выяснили, что за рулем иномарки находился сотрудник автосалона, который взял машину одного из клиентов. Транспортное средство было сдано туда на диагностику. Вдобавок ко всему, он был в нетрезвом состоянии. В аварии пострадал не только ее виновник, но три человека из встречной машины.

«В результате ДТП пострадали четыре человека - водитель легкового автомобиля, два его пассажира, в также водитель иномарки», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.

Эти слова привело ТАСС. Полиция и следователи сейчас выясняют все обстоятельства данного происшествия.