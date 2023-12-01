Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли двух пожилых женщин, нуждающихся в медицинской помощи

Вчера и сегодня работники поисково-спасательного поста 233-й пожарно-спасательной части вызволили из запертых жилищ двух пенсионерок в Сергиево-Посадском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».

Заместитель начальника части Сергей Шумов сообщил, что накануне поздно вечером в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились обеспокоенные соседи, которые пришли навестить пенсионерку. Однако она не отвечала на телефонные звонки и не открывала им дверь.

«Спасатели с помощью специального инструмента вскрыли дверь и обнаружили лежащую на полу 81-летнюю женщину. Медики осмотрели пострадавшую, после чего работники подразделения транспортировали пациентку в автомобиль скорой помощи. С подозрением на инсульт пациентку госпитализировали в районную больницу», — рассказал Сергей Шумов.

Заместитель начальника части дополнил, что сегодня утром спасателей вызвал житель поселка Богородское, который услышал, как престарелая соседка стучит по батарее и зовет на помощь. Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы вскрыли дверь и обнаружили больную на полу в кухне.

Выяснилось, что пенсионерка почувствовала себя плохо, упала на пол и не смогла самостоятельно подняться. У несчастной только хватило сил доползти до батареи. Специалисты осмотрели пострадавшую, затем аккуратно переместили на диван, где сотрудники скорой оказали ей медицинскую помощь.