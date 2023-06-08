Работники «Мособлпожспаса» спасли пенсионерку, пролежавшую три дня на полу дачного дома

Работники «Мособлпожспаса» спасли 87-летнюю женщину, которая три дня пролежала на полу в собственном доме в СНТ «Меридиан» в Дмитровском городском округе.

Как рассказал замначальника 270-й пожарно-спасательной части Леонид Белов, слова которого приводит пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас», тревогу забили неравнодушные соседи. Они пришли проведать пенсионерку, однако дверь никто не открыл. Тогда местные жители заглянули в окно и увидели, что пожилая женщина лежит на полу. Они обратились в Систему-112.

Для того, чтобы попасть в дом, спасатели в присутствии сотрудников полиции аккуратно демонтировали оконную раму, уточнил Волков. Затем, оказавшись внутри дома, они осмотрели пострадавшую и перенесли ее на кровать.

«Выяснилось, что из-за резко повышения давления женщина упала и пролежала без помощи три дня», — рассказал Белов.

Работники «Мособлпожспаса» дождались медиков и помогли транспортировать пенсионерку в автомобиль скорой помощи для госпитализации в больницу.

Ранее сообщалось, что подмосковные спасатели помогли госпитализировать пациента, который весил триста килограммов.