Работницу детского санатория в Кемеровской области будут судить за смерть пациентки

Трагедия произошла еще в мае. Тогда сотрудница детского туберкулезного санатория вопреки служебной инструкции не стала сопровождать ребенка в туалет. Она отпустила его туда в одиночку. Немного позже девочка была обнаружена без признаков жизни в емкости с дезинфицирующим раствором. Медики не сумели реанимировать ее.

Об этом рассказали РИА Новости. Правоохранители считают, что ЧП произошло из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей 45-летней санитаркой. Уголовное дело в ее отношении уже передано в суд для рассмотрения.