Работницу детского санатория в Кемеровской области будут судить за смерть пациентки
Фото: [© Мария Девахина/РИА Новости]
По недосмотру санитарки, двухлетняя девочка утонула в баке с дезинфицирующей жидкостью.
Трагедия произошла еще в мае. Тогда сотрудница детского туберкулезного санатория вопреки служебной инструкции не стала сопровождать ребенка в туалет. Она отпустила его туда в одиночку. Немного позже девочка была обнаружена без признаков жизни в емкости с дезинфицирующим раствором. Медики не сумели реанимировать ее.
Об этом рассказали РИА Новости. Правоохранители считают, что ЧП произошло из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей 45-летней санитаркой. Уголовное дело в ее отношении уже передано в суд для рассмотрения.