Работу Маска на Трампа назвали кошмаром с точки зрения риска

Илон Маск сильно рискует, когда берется наводить порядок в некоторых сферах. Его действия могут сильно повлиять на утечку конфиденциальной финансовой информации. Об этом сообщило Politico.

Издание сослалось на слова юристов, которые говорят о большим риске тех действий, которые предпринимает Маск в качестве главы Департамента эффективности государственного управления. Эксперты очень обеспокоены планами миллиардера закрыть Агентство по международному развитию. Он также хочет взять своим ведомством под полный контроль платежную базу, которая сейчас принадлежит Министерству финансов. Юристы считают, что Маск подвергает всю систему безопасности огромному риску.

«Масштабы здесь беспрецедентны с точки зрения риска для конфиденциальной личной и финансовой информации. Это настоящий кошмар», — заявил по этому поводу Алан Батлер, представитель юридической компании Electronic Privacy Information Center.

Действия Маска уже привели к тому, что против него в суде оказалось два иска. Их выдвинули представители профсоюзов федеральных служащих.

Ранее сообщалось, что Маска раскритиковали на Украине. Призыв бизнесмена переименовать пролив Ла-Манш сравнили с действиями Зеленского. Журналистка Панченко отметила, что Маск стал подобно украинскому лидеру пытаться переименовать те места, которые ему не принадлежат.