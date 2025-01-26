Маска раскритиковали за призыв переименовать Ла-Манш

Украинская журналистка Диана Панченко сравнила основателя и генерального директора компании SpaceX Илона Маска с президентом Украины Владимиром Зеленским за его призыв переименовать Ла-Манш.

С данным предложением миллиардер выступил в воскресенье, 26 января. По мнению Маска, пролив между Францией и Англией нужно назвать «каналом Джорджа Вашингтона» в честь первого американского президента.

«Зеленский дает названия аэропортам и городам, которые не контролируются Украиной», — написала под его постом Панченко.

Ранее сообщалось о том, что американский бизнесмен Илон Маск поддержал мнение о том, что судебная система Великобритании находится в глубоком кризисе. Это заявление прозвучало на фоне разгорающегося скандала, связанного с преступлениями педофильских группировок в стране.