Работу паромной переправы в Керчи временно приостановили

Министерство транспорта Крыма сообщило о приостановке работы паромной переправы в Керчи. Таким образом, она не работает уже третий день. Переправу закрыли в воскресенье, 26 ноября.

Соответствующее сообщение появилось в соцсетях ведомства во вторник, 28 ноября.

«Работа Керченской паромной переправы приостановлена. Перевозка автотранспорта, пассажиров, вагонов и грузов не осуществляется», – говорится в публикации.

В Крыму продолжают налаживать работу после прокатившейся по полуострову стихии. 26 ноября один из сильнейших ураганов в истории региона нарушил рабу предприятий и оставил без света тысячи жителей.

В соцсетях появились видео и фото, на которых видны последствия урагана – на улицах лежат поваленные деревья и рекламные щиты, также видны оборванные провода.

Керченская паромная переправа – это морская паромная переправа через Керченский пролив, соединяющая Крым и Краснодарский край. Переправа располагается на северо-восточной окраине Керчи и работает круглосуточно в течение всего года. Паромы курсируют между построенными в самом узком месте пролива портами «Крым» и «Кавказ», расстояние между которыми – менее 5 км.

После завершения строительства Крымского моста работа переправы была прекращена. Временно возобновила свою работу в 2022 году после взрыва на Крымском мосту.