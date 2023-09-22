Работу по приему добровольцев в ряды вооруженных сил РФ продолжают осуществлять в Балашихе

Главное преимущество Московского областного пункта отбора на службу по контракту в Балашихе состоит в комплексном предоставлении услуг.

Отмечается, что здесь можно оформить все необходимые документы, пройти медкомиссию, получить экипировку, проконсультироваться с юристом, нотариусом или представителями банков. Все это сделано для удобства тех, кто приезжает сюда из разных уголков России.

Все бойцы настроены серьезно. Их главная мотивация — это служение и защита Родины. А об их комфорте позаботились на высоком уровне. В центре имеются медицинский блок, столовая, учебные классы и казармы. Военных инструкторы готовы обучить всему, что поможет ребятам в экстремальных ситуациях.

При этом вскоре после открытия губернатор Подмосковья Андрей Воробьев лично проверил работу Московского областного пункта отбора на военную службу по контракту в Балашихе.

Подробную информацию о работе Московского областного пункта отбора граждан на военную службу по контракту в Балашихе можно получить по телефону горячей линии: 8(495) 990-77-77, на сайте или в чат-боте.