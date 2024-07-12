Появилось видео с кадрами полета Sukhoi Superjet 100 перед падением в Коломне

Житель деревни Жилево городского округа Коломна снял на видео начало падения лайнера Sukhoi Superjet 100, который рухнул под Москвой. Об этом Regions сообщил сам очевидец, представившийся Василием Ивановым.

Он уточнил, что самолет летел подозрительно низко и совершал круги.

«Ориентировочно в 14:40 я увидел этот пассажирский самолет, летящий на низкой высоте. Все это происходило вблизи деревни Жилево», — сообщил мужчина.

По его словам, Superjet кружил над деревней, после чего — рухнуло. Другие подробности о падении судна и видеоматериал с первыми минутами до ЧП — в материале Regions.