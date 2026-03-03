Рай обернулся адом: россиянку засыпало осколками в джакузи из-за пернатого самоубийцы

Отдых россиянки в Таиланде обернулся кошмаром: пока она нежилась в джакузи на арендованной вилле в Паттайе, в окно на скорости влетела дезориентированная птица. Стекло разлетелось вдребезги, и женщину засыпало градом осколков с расстояния всего четырёх метров, пишут в Telegram-каналах.

Татьяна получила десятки порезов по всему телу — серьёзно пострадали руки, ноги и шея. Чтобы выбраться из опасной зоны, ей пришлось идти босиком по битому стеклу. В местном госпитале пострадавшей провели операцию, после чего выставили счёт на 400 тысяч рублей.

Однако страховая компания отказалась покрывать расходы, заявив, что ответственность за инцидент лежит на владельце виллы, а не на страховом случае. Теперь Татьяне, чтобы добиться компенсации, предстоит обращаться в суд и ждать рассмотрения дела — процесс может затянуться на год. Пока женщина остаётся в Таиланде и ждёт разрешения врачей на вылет домой.