Ракета, упавшая в Польше и убившая двух фермеров, оказалась украинской

Инцидент произошел еще 15 ноября прошлого года. Следователи, которые ведут это дело, рассказали о своих выводах.

Им удалось установить точную принадлежность ракеты, хотя Украина и не стала сотрудничать с польскими властями по данному вопросу. Об этом сообщило издание Rzeczpospolita.

«Это украинская ракета ПВО взорвалась в Пшеводове и убила двух человек», - к такому выводу пришли эксперты.

Никаких подробностей дела генеральная прокуратура Польши не приводит, ссылаясь на засекреченность всех действий. Теперь польские правоохранители передали Киеву соответствующий запрос о правовой помощи и ждут ответа на него.

Сразу же после инцидента в прошлом году Зеленский и его окружения обвинили в нем Россию, якобы ракета принадлежала российской армии. Они довольно длительное время настаивали на своей версии.