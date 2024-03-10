Ракетную опасность объявили в Белгородской области

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщается в аккаунте городской администрации в одной из соцсетей.

Городские власти призывают жителей города оставаться дома и не подходить к окнам.

В Белгороде звучит сирена.

Напомним, что это еще один регион РФ, где за последние дни звучит подобный сигнал. Ранее в этом же районе объявлялась такая тревога в пятницу, жителей призывали укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Сегодня ранним утром также подобная опасность была объявлена в Курске.