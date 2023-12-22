Ранее судимая жительница Подмосковья перевела себе с чужого банковского счета почти 100 тысяч рублей

В Подмосковье 33-летняя местная жительница украла с банковского счета 60-летнего мужчины девяносто семь тысяч рублей. Злоумышленницу задержали. Выяснилось, что ранее она уже была неоднократно судима, сообщила пресс-служба областного главка МВД.

Преступление произошло в деревне Сапроново в доме у пострадавшего, когда он вместе со своей знакомой распивал спиртные напитки. Женщина попросила мобильный телефон мужчины под предлогом посмотреть фотографии. В этот момент она открыла приложение банка и перевела себе денежные средства.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что двое жителей Подмосковья стали фигурантами дела о диверсии на железной дороге.