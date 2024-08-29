Ранее судимого жителя Чехова задержали по подозрению в сбыте наркотиков

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков в результате оперативно-розыскных мероприятий на одной из улиц подмосковного Чехова задержали ранее судимого 39-летнего местного жителя, подозреваемого в сбыте наркотиков. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Так, в ходе личного досмотра у злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли восемь свертков с порошкообразным веществом, а при осмотре квартиры на кухне в духовом шкафу оперативники обнаружили 2 зип-пакета, в которых находилось еще 435 свертков с аналогичным порошком.

Со слов задержанного, в одном из мессенджеров он нашел работу по распространению запрещенных веществ. Связавшись с неизвестным ему гражданином, под его кураторством начал сбывать партии наркотиков через тайники-закладки на территории Московского региона и близлежащих областей.

В отношении подозреваемого следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4. ст. 228.1 УК РФ. Чеховским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Ленинском городском округе возбудили дело после того, как неизвестный выстрелил из пневматики в ребенка.