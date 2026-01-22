«Ранен при атаке дрона». ВСУ нанесли удар по грузовику в Белгородской области

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотного летательного аппарата атаковали территорию Белгородской области. Сообщение об инциденте опубликовал в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Целью удара, по информации губернатора, стало село Червона Дибровка в Шебекинском городском округе. БПЛА поразил грузовой автомобиль, находившийся на площадке одного из местных предприятий. В результате происшествия пострадал водитель машины.

Мужчина получил ранения осколочного типа в области предплечья и нижних конечностей. После оказания первой помощи бригадой медиков его транспортируют для дальнейшего лечения в больницу Белгорода. Чиновник заверил, что пациенту предоставляется весь комплекс необходимой медицинской поддержки.

Сам грузовик получил повреждения. Кроме того, осколки повредили стоявшую рядом легковую машину.

Ранее сообщалось о том, что средства ПВО за два часа уничтожили 52 украинских беспилотника.