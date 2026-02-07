«Ранена мирная жительница». Раскрыты детали ночной атаки на Брянскую область

Информация о последствиях атаки с использованием беспилотника на населенный пункт в Брянской области была уточнена.

Ранее сообщалось исключительно об одном пострадавшем в результате удара, который был нанесен по гражданскому автомобилю в деревне Рудня Цата Климовского района.

Позже губернатор региона Александр Богомаз предоставил дополнительные сведения, согласно которым в инциденте пострадала еще одна гражданская. Ею оказалась местная жительница, получившая в результате взрыва минно-взрывную травму.

После происшествия женщину оперативно доставили в медицинское учреждение. Состояние пострадавшей взято под контроль, ей оказывается вся необходимая квалифицированная помощь.

На своей личной странице в Telegram глава региона оставил комментарий: «Желаю пострадавшей скорейшего выздоровления!».

Ранее сообщалось о том, что силы ПВО за ночь ликвидировали 38 украинских беспилотников над РФ.