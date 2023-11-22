Раненый офицер группировки «Отважные» подбил танк боевиков «Азова»*

Раненый офицер группировки спецназа «Отважные» подбил из гранатомета танк боевиков «Азова» во время боя на краснолиманском направлении. Об этом РИА Новости рассказал боец «Отважных» с позывным Фокс.

По его словам, на этом участке боевики «наступили в лужу». Не помогли «Азову» и танки, один из которых уничтожил офицер спецназа. Потери бойцов нацбата составили до 60 человек убитыми и ранеными.

При этом Фокс отметил хорошую выучку азовцев. Подбитый танк они использовали как укрытие и оборудовали за ним огневые точки для пулеметчика и снайперы. Затем их пришлось некоторое время оттуда «выкуривать».

По данным военных Центрального военного округа, «Азов» и другие элитные подразделения ВСУ пытались прорваться к оборонительной линии российских войск под Кременной, но попали в окружение и с потерями отступили.

* запрещенная в России террористическая организация