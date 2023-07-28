Раненый российский боец не покинул поле боя и помог отбить атаку врага

Мотострелок Гаджи Магомедов отличился во время боя на Южнодонецком направлении.

Об эпизоде боя рассказал глава пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. По его словам, на российское мотострелковое подразделение наступали превосходящие силы противника. Гвардии рядовой Магомедов был ранен, но не ушел в тыл, а продолжил вести огонь, отражая наступление неприятеля.

«Благодаря мужеству и героизму рядового Гаджи Магомедова и его сослуживцев атака противника была отражена», - указал Чехов.

Мотострелки сумели отстоять свои позиции, а противник был отброшен с большими потерями. Сам Магомедов сумел застрелить несколько вражеских бойцов.