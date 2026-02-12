Ранил хозяина, врывался в магазин, но на свободе: почему буйного тюменца никак не могут посадить

Жители многоэтажки на улице Энергостроителей в Тюмени уже полгода живут в страхе из-за неадекватного соседа. Мужчина, злоупотребляющий алкоголем, терроризирует весь подъезд: портит имущество, угрожает расправой и нападает на людей. Очередное обострение произошло в середине января — тогда дебошир бегал по лестничной площадке с ножом, выслеживая «врагов», а затем ворвался в чужую квартиру. По словам соседей, он пытался «изгнать бесов», набросился на хозяина жилья и ранил его. Пострадавший был госпитализирован.

Нападавшего задержали, однако уже через три недели отпустили. Жильцы утверждают: свободы мужчина не оценил. 9 февраля он снова взялся за ножи — на этот раз ворвался в соседний продуктовый магазин. А за несколько дней до этого среди ночи ходил по подъезду со сковородой, разливал растительное масло, перерезал провода и дергал дверные ручки.

Люди написали десятки заявлений в полицию, но в возбуждении уголовного дела им отказывают. Участковые разводят руками и ссылаются на отсутствие состава. Отчаявшись, жильцы готовят коллективный иск в суд. Родители боятся отпускать детей в школу, взрослые стараются лишний раз не выходить из квартир. Единственная надежда сейчас — на суд и огласку.