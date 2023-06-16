Расчет огнемета «Солнецепек» сумел отбить наступление украинского подразделения

Он под огнем неприятеля продолжал наносить удары по наступающим, и это привело к успеху.

Об эпизоде боевых действий в районе поселка Новодонецкое, который расположен в Волновахском районе ДНР, рассказал руководитель пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. По его утверждению, расчет тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» под командованием сержанта Петрунина, невзирая на огонь противника по машине, продолжал обстреливать наступающие порядки врага.

«Экипаж уничтожил несколько десятков националистов и две боевые бронированные машины», - указал он.

Его рассказ привели РИА Новости. После таких потерь неприятелю пришлось отступить. Позиции ВС РФ были удержаны.