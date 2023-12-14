Расчет украинского миномета погиб на передовой из-за разрыва мины в канале ствола

Минометные мины имели следы ржавчины, и они явно были некондиционными, что и привело к трагедии.

О наблюдениях, сделанных российскими разведчиками, рассказал Андрей Марочко, подполковник Луганской народной республики в отставке. Во время наблюдения за противником с беспилотника был замечен неприятельский миномет. Операторам БПЛА даже не пришлось передавать его координаты артиллеристам.

«Спустя минуту после обнаружения в канале ствола 120-миллиметрового миномета взорвалась мина», - указал эксперт.

Его слова привели РИА Новости. По словам Марочко, при взрыве погибло трое военных. Дальнейшее наблюдение установило, что стрельба велась минами с явно заметными следами ржавчины. Они либо хранились в неподобающих условиях, либо у мин истек срок годности. Все это и привело к самопроизвольному взрыву.