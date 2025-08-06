Раскрыт главный критерий, по которому отбирали боевиков для совершения теракта в «Крокус Сити Холле»

Стало известно, по какому принципу вербовщики находили исполнителей для совершения теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл.

Исполнители и пособники подбирались из числа людей, которые психологически подходили для совершения преступлений террористической направленности в составе террористической организации.

Об этом со ссылкой на документ сообщает ТАСС.

Напомним, недавно четверо исполнителей теракта — Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Рачабализода — признались в совершении преступления. Преступники раскаиваются в содеянном.

Ранее сообщалось о том, что лидер запрещенной в РФ террористической секты баталхаинцев Ильяс Белхароев мог быть координатором чудовищного теракта в «Крокус Сити Холл». По информации экс-участника движения Шамиля Булгучева, Белхароев специализировался именно на поставках оружия.