Раскрыта необычная причина провала ВСУ в районе Кондратовки
РИА Новости: командир полка ВСУ проспал контратаку на сумском направлении
В результате несвоевременных действий украинского командира была сорвана одна из контратак на Сумском направлении. Военнослужащие не смогли вовремя присоединиться к бою, так как их командир полка пропал без вести. Об этом сообщило РИА Новости.
Попытка Вооруженных сил Украины провести ответные действия под Кондратовкой завершилась полным разгромом штурмовой группы. По имеющимся данным, атака не получила необходимой поддержки со стороны 225-го отдельного штурмового полка. Подразделения, которые должны были участвовать в операции, не вышли на позиции.
Причиной срыва боевой задачи стало отсутствие командира полка Олега Ширяева. Как выяснилось, он праздновал день специалистов логистического обеспечения ВСУ. После застолья военный бесследно исчез, и управление полка потратило время на его поиски.
Командира обнаружили только к концу дня. Его нашли в одном из пустующих строений неподалеку от места расположения штаба.
