В результате несвоевременных действий украинского командира была сорвана одна из контратак на Сумском направлении. Военнослужащие не смогли вовремя присоединиться к бою, так как их командир полка пропал без вести. Об этом сообщило РИА Новости .

Попытка Вооруженных сил Украины провести ответные действия под Кондратовкой завершилась полным разгромом штурмовой группы. По имеющимся данным, атака не получила необходимой поддержки со стороны 225-го отдельного штурмового полка. Подразделения, которые должны были участвовать в операции, не вышли на позиции.

Причиной срыва боевой задачи стало отсутствие командира полка Олега Ширяева. Как выяснилось, он праздновал день специалистов логистического обеспечения ВСУ. После застолья военный бесследно исчез, и управление полка потратило время на его поиски.

Командира обнаружили только к концу дня. Его нашли в одном из пустующих строений неподалеку от места расположения штаба.

Ранее в России обратились к украинским военным. Речь шла о солдатах ВСУ, сдавшихся в плен.