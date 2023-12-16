Раскрыта причина желания украинских военнослужащих массово сдаваться в плен
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По словам полковника в отставке Анатолия Матвийчука, увеличение количества сдающихся в плен украинских военнослужащих связано с очень большими потерями. Об этом сообщает «Говорит Москва».
Он добавил, что многие подразделения Вооруженных Сил Украины сократились наполовину, и это подтверждают сами пленные.
По мнению полковника, наибольшие потери наблюдаются среди мобилизованных в последнее время, поскольку они не имеют военной подготовки.
Он отметил, что украинские военнослужащие охотно идут в плен для сохранения жизни, понимая, что украинское контрнаступление провалилось.