По словам полковника в отставке Анатолия Матвийчука, увеличение количества сдающихся в плен украинских военнослужащих связано с очень большими потерями. Об этом сообщает «Говорит Москва» .

Он добавил, что многие подразделения Вооруженных Сил Украины сократились наполовину, и это подтверждают сами пленные.

По мнению полковника, наибольшие потери наблюдаются среди мобилизованных в последнее время, поскольку они не имеют военной подготовки.

Он отметил, что украинские военнослужащие охотно идут в плен для сохранения жизни, понимая, что украинское контрнаступление провалилось.