Раскрыта судьба экипажа и пассажиров самолета Falcon 50, упавшего в Турции

Спасательные команды обнаружили на месте падения бизнес-джета Falcon 50 под Анкарой обломки самолета и тела всех пяти человек, находившихся на борту. Среди них могли быть военные чиновники Ливии. Об этом сообщает SHOT.

Предварительные данные указывают, что выживших в этой авиакатастрофе под Анкарой нет. Среди погибших — начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ливии Мохаммед Али Ахмед Аль-Хаддад, чья смерть способна серьезно повлиять на военно-политический баланс в стране.

Основной рабочей версией трагедии следственные органы Турции и Ливии рассматривают внезапный отказ критически важного электрооборудования на борту самолета. Именно эта техническая неисправность могла привести к полной потере управления воздушным судном, что объясняет драматическую хронологию последних минут полета.

Экипаж, осознав фатальный характер ситуации, успел передать диспетчерам экстренный запрос на аварийную посадку, однако установить повторную связь после этого уже не смог. Примерно в тот же момент жители районов, над которыми пролетал лайнер, услышали в небе мощный звук взрыва, что косвенно свидетельствует о возможности возгорания или разрушения конструкции еще в воздухе.

Сейчас на месте работают криминалисты и авиационные эксперты, которые проводят забор всех материальных доказательств для тщательной экспертизы. Особое внимание будет уделено изучению бортовых самописцев, если они будут найдены в приемлемом состоянии.

Отметим, что власти Турции пока официально не подтверждали количество жертв и их должности. Информация предварительная.

