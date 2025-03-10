Стало известно, собирается ли осужденная Блиновская на СВО
Адвокат Сальникова опровергла планы Блиновской о контракте с Минобороны
Фото: [суды общей юрисдикции Москвы]
Наталья Сальникова, представляющая юридические интересы Елены Блиновской, ответила «Газете.Ru», действительно ли блогер собралась на спецоперацию.
«Королеву марафонов» приговорили к пяти годам колонии общего режима, но, как и многие заключенные, она могла бы попроситься на СВО и заключить контракт с Минобороны РФ. Однако адвокат Сальникова не подтвердила таких планов.
«О планах заключить контракт (с министерством обороны и уйти на СВО. – «Газета.Ru») или нет мне не известно», — сказала Сальникова.
Также юрист подчеркнула, что Елена Блиновская не жалуются на условия содержания.
Напомним, звезду интернета и автора марафонов желаний признали виновной по делу об отмывании денег и неправомерном обороте средств платежей. Она проведет в колонии общего режима не все пять лет, но большую часть срока. Он сократился за счет ранее отбытого времени в СИЗО.
Ранее сообщалось, что в Госдуме высказались о приговоре Блиновской.