Раскрыты детали масштабной атаки украинских дронов на российские регионы

Как следует из официального заявления Минобороны РФ. Инцидент произошел вечером 5 октября.

С 17:00 до 20:00 по московскому времени дежурные расчеты ПВО перехватили и уничтожили в общей сложности 24 украинских беспилотных аппарата самолетного типа. Воздушная обстановка отслеживалась над несколькими субъектами страны. По данным военного ведомства, 12 целей были сбиты в небе над Белгородской областью, еще 11 — над территорией Республики Крым, и один беспилотник — в воздушном пространстве Воронежской области.

