Раскрыты детали ночной атаки дронов на Краснодар

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов в небе над Краснодаром прогремела серия взрывов. Как сообщает Telegram-канал Mash, жители города наблюдали низко летящие дроны.

Сообщается, что сильные хлопки, которых было не менее восьми, вызвали вибрацию окон и стен в зданиях Фестивального микрорайона. Для отражения атаки была задействована система противовоздушной обороны.

После того как беспилотники были нейтрализованы, на территории города вспыхнул пожар. На данный момент информация о месте возгорания и его масштабах уточняется. По неофициальным данным, взрывы также были слышны в Прикубанском округе и Новой Адыгее. Официальные комментарии от властей и силовых структур пока не поступали.

Ранее сообщалось о том, что обломки беспилотников упали в Геленджике и вызвали пожар.