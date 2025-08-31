Раскрыты детали ночной атаки на Миллерово

В ночь на 31 августа в небе над городом Миллерово Ростовской области сработали системы противовоздушной обороны.

По данным Telegram-канала Shot, на который ссылаются местные жители, было зафиксировано несколько мощных хлопков — по разным оценкам, от четырех до пяти.

Как передают очевидцы, причиной срабатывания ПВО стала попытка поражения беспилотных летательных аппаратов. Инцидент произошел в нескольких районах населенного пункта. На текущий момент официальные комментарии от властей и силовых структур не поступали. Информация о возможных жертвах или разрушениях также отсутствует.

Ранее сообщалось о том, что ночь на 27 августа на крышу жилого дома в центре Ростова упал БПЛА.