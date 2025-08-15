Раскрыты детали ночной атаки на Самарскую область

В ночь на 15 августа дежурные силы противовоздушной обороны перехватили в небе над Самарской областью 13 вражеских беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

В регионе по-прежнему сохраняется угроза атаки дронов. Так в Самарской области введен план «Ковер».

С целью обеспечения безопасности граждан временно ограничен мобильный интернет.

В ночь на 14 августа российские средства ПВО перехватили и уничтожили 44 украинских БПЛА над различными регионами, включая Черное и Азовское моря, Волгоградскую, Ростовскую области, Крым, Краснодарский край и Белгородскую область.

Ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по территории Татарстана, используя новый тип беспилотного летательного аппарата (БПЛА) — дрон ZTK150, который в украинских войсках окрестили «Шахедом» собственного производства.