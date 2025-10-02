Раскрыты детали ночной атаки на Воронежскую область
В двух районах Воронежской области уничтожили более десяти украинских дронов
Фото: [istockphoto.com/NiseriN]
Воздушное пространство Воронежской области вновь стало объектом атаки с использованием беспилотников.
Как сообщил глава региона Александр Гусев, расчетами ПВО было перехвачено и уничтожено свыше десяти БПЛА в небе над двумя районами области.
«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — написал он в своем телеграм-канале.
Гусев также проинформировал, что для жителей Лисок, Острогожска, Бутурлиновки и Борисоглебска режим непосредственной угрозы отменен. Вместе с тем, на всей территории области продолжает действовать режим опасности, связанный с возможными атаками дронов.
Ранее сообщалось о том, что за вторую половину дня среды, 1 октября, противовоздушная оборона нейтрализовала над российской территорией 12 украинских БПЛА.