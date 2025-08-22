Раскрыты подробности ночной атаки дронов ВСУ на Ростовскую область
ПВО сорвала ночной план ВСУ: провал атаки на Ростовскую область
В ночь на 22 августа дежурные силы ПВО отразили атаку дронов на севере Ростовской области.
Об этом сообщил врио губернатора региона.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
Ранее сообщалось о том, что в ночь на 20 августа в Курской области были уничтожены восемь вражеских беспилотников, в Брянской области — семь, в Белгородской области — пять, в Крыму — два, а один был сбит над Черным морем.