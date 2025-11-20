Раскрыты последствия атаки БПЛА на Рязанскую область

В Рязани ввели временные ограничения движения автомобильного транспорта в районе Московского шоссе. Об этом говорится в телеграм-канале опергруппы российского региона.

Отмечается, что такие меры связаны с необходимостью проведения работ по обезвреживанию и ликвидации обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), упавших на территории города.

Местные власти предупредили граждан о временном ограничении прохода вблизи некоторых городских объектов. Жителей призвали сохранять спокойствие и отметили, что ситуация находится под полным контролем оперативных служб.

Как ранее сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков, минувшей ночью регион подвергся атаке беспилотников. Силы противовоздушной обороны (ПВО) оперативно обезвредили все воздушные объекты.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за ночь средства ПВО сбили 65 украинских дронов.