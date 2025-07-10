Раскрыты способы проверить автомобиль с помощью онлайн-отчета

Проверка истории авто через онлайн-отчеты (типа «Автотеки») стала стандартом при покупке машин с пробегом. Но как правильно читать эти отчеты и на что смотреть в первую очередь? Эксперт сервиса Дмитрий Крылов выделил ключевые блоки отчета. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, во-первых, новая функция резюмирует главные риски, используя опыт автоэкспертов. Идеально для быстрой оценки или новичков. Во-вторых, появляются три критических параметра: несоответствие — повод для диалога с продавцом, серьезные аварии — красный флаг, также залоги, аресты, статус «в угоне» — делают регистрацию невозможной.

Эксперт подчеркнул, что следует провести анализ аварий – изучить количество, поврежденные узлы, размер страховых выплат, данные о ремонте, что покажет реальный ущерб. К тому же участие в аварийных торгах (особенно зарубежных) означает, что авто могло сильно пострадать (ДТП, потоп, пожар). Даже восстановленный экземпляр часто скрывает фатальные дефекты.

По его мнению, онлайн-отчет — мощный инструмент, но его нужно уметь использовать. Фокус на ИИ-советах и «трех китах» (пробег/ДТП/юридичка) дает быструю оценку. Глубокая же проверка истории аварий и исключение машин с аукционов — ключ к избежанию покупки проблемного авто с серьезными скрытыми дефектами и финансовыми потерями.

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