Расплата за молчание: как в Смоленской области раскрыли убийство 2002 года, где бандиты расстреляли своих же подельников

Следственный комитет России раскрыл жестокое преступление, совершенное в Смоленской области более двух десятилетий назад. Как сообщает СК РФ, в регионе задержаны трое мужчин, подозреваемых в убийстве двух своих сообщников с целью сокрытия другого тяжкого преступления.

Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ («Убийство, сопряженное с их похищением, в составе группы лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление»). По версии следствия, в сентябре 2002 года трое подозреваемых, опасаясь, что двое их знакомых, участвовавших вместе с ними в разбойном нападении, могут выдать их правоохранительным органам, решили устранить потенциальных свидетелей.

С этой целью они заманили жертв в Смоленский район, где хладнокровно расстреляли. Долгие годы это преступление оставалось нераскрытым. Прорыв в расследовании наступил в рамках работы по делам прошлых лет. Следователи СК совместно с оперативниками МВД провели масштабную работу: восстановили круг общения погибших и повторно опросили около 70 человек. В итоге удалось выявить трех новых ключевых свидетелей, чьи показания и помогли выйти на подозреваемых.

В декабре 2025 года в ходе допросов задержанных было установлено предположительное место захоронения останков недалеко от деревни Темчино. В настоящее время на месте проводятся поисковые работы, назначен комплекс судебных экспертиз для окончательного установления всех обстоятельств преступления.