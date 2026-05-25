Расправа в беседке: спустя 15 лет в Иркутской области осудили мужчину за смертельное избиение двоюродного брата

В Приангарье завершился судебный процесс по уголовному делу, возбужденному после жестокой расправы над молодым человеком в поселке Мега. Как сообщили « Ленте.ру » в пресс-службе прокуратуры региона, трагедия произошла в июле 2011 года.

Согласно материалам следствия, в тот день двоюродные братья вместе распивали спиртное в беседке, расположенной на территории одного из частных домовладений. Внезапно между родственниками вспыхнула ссора, которая быстро переросла в потасовку. В ходе драки подсудимый нанес оппоненту серию ударов кулаками в область лица, а затем продолжил избивать его ногами. После этого агрессор покинул место преступления. Полученные потерпевшим травмы оказались настолько серьезными, что он скончался на месте.

Фигуранта признали виновным по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В зале суда обвиняемый отказался признавать свою вину и изложил иную версию случившегося. Однако государственный обвинитель сумел представить убедительные доказательства, на основании которых судья вынес обвинительный приговор. Мужчину отправили в колонию строгого режима на шесть лет.