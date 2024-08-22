Разбил стеклянные двери тротуарной плиткой: Мужчину, похитившего товар из магазина, задержали в Химках

Сотрудники уголовного розыска по городскому округу Химки задержали ранее неоднократно судимого за кражи жителя Кирова, подозреваемого в совершении аналогичного преступления. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В ночное время суток злоумышленник тротуарной плиткой разбил стеклянные двери сетевого магазина, расположенного на проспекте Мира, незаконно проник в помещение, откуда попытался похитить продукты питания, табачную и алкогольную продукцию.

Сотрудники полиции оперативно получили сообщение о преступлении и смогли задержать правонарушителя при выходе из торговой точки с краденым товаром. Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 30, а также статье 158 УК РФ.

Ранее стало известно, что четыре человека пойдут под суд в Подмосковье за вымогательство денег под угрозой публикации фейков.