Разбитое окно, испуганные дети: как силовики в Новосибирске устроили обыск в доме, где жили не те люди

Житель Новосибирска, многодетный отец, публично заявил о грубых нарушениях со стороны правоохранительных органов. По его словам, рано утром сотрудники силовых структур с применением силы ворвались в его дом, избили его самого и задержали на глазах у беременной жены и восьмерых детей. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Мужчина рассказал, что оперативники начали с того, что разбили окно в доме. После проникновения они, по его версии, сразу скрутили одного из его сыновей и приступили к обыску. Хозяина дома повалили на пол и начали избивать, в то время как его жену прижали к стене. Детей, включая самых маленьких, разбудили. После этих действий отца семьи увезли в отдел полиции, где он провел около четырех часов, после чего был отпущен без предъявления обвинений. По имеющейся информации, инцидент может быть связан с банальной ошибкой. Ранее по соседству с пострадавшей семьей проживали лица цыганской национальности, которых, предположительно, и планировали задержать в ходе спецоперации. Силовики, по всей видимости, перепутали адрес. Многодетный отец, переживший тяжелый психологический стресс и получивший физические травмы, намерен добиваться справедливости через прокуратуру и суд.