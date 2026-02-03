Разбой с сюрпризом: грабитель в Екатеринбурге похитил цветы для дочери знакомой, угрожая оружием

В Екатеринбурге задержан мужчина, устроивший вооруженный разбой в цветочном павильоне. Вместо оплаты за выбранные букет и плюшевого медведя он угрожал продавцу пистолетом.

По данным УМВД Екатеринбурга, инцидент произошел в ночь на 1 февраля на улице Сулимова. 47-летний местный житель, ранее судимый, выбрал в павильоне товар, а при расчете неожиданно достал оружие. Он заставил продавщицу лечь на пол и скрылся с похищенным.

В ходе оперативных мероприятий полиция задержала подозреваемого. При обыске в его квартире были обнаружены не только похищенные цветы и игрушка, но также пневматический пистолет и винтовка. На допросе мужчина дал необычные пояснения: по его словам, он хотел поздравить с праздником дочь своей знакомой, а деньги собирался вернуть позже.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о разбое с применением оружия. За такое преступление фигуранту может грозить до 10 лет лишения свободы.