Различные меры соцподдержки доступны военнослужащим, которые заключают контракт от Подмосковья

Различные меры социальной поддержки доступны военнослужащим, которые заключают контракт от Московской области. Это федеральные и региональные льготы.

В числе федеральных льгот — единовременная выплата в размере 400 тысяч рублей, единовременное поощрение при награждении госнаградами, единовременная выплата при получении ранения, ежемесячная денежная компенсация при установлении инвалидности, единовременное пособие при увольнении из-за военной травмы.

Также доступны страховые выплаты, бесплатное получение медпомощи, сохранение места работы на период прохождения службы, льготы в сфере ЖКХ, налоговые льготы, кредитные каникулы.

В числе региональных льгот — различные выплаты, страховая компенсация, бесплатная реабилитация в центре «Ясенки», бюджетное обучение в вузах, бесплатное зубопротезирование, бесплатный проезд в транспорте, компенсация за жилое помещение и капремонт.

Семьям погибших полагается единовременное пособие, ежемесячная денежная выплата, одновременное получение пенсии по потере кормильца и инвалидности, компенсация расходов на оплату жилых помещений и ЖКУ.

Льготы членам семей участников СВО: право на внеочередное зачисление в детсад и освобождение от платы за него, бесплатное двухразовое горячее питание в школах, консультирование по юридическим вопросам, предоставление путевки в лагерь «Литвиново», бесплатное посещение кружков и секций.