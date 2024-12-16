Разлив нефтепродуктов в Азовском море привел к введению режима повышенной готовности в Краснодарском крае

В четырех населенных пунктах Краснодарского края был введен режим повышенной готовности из-за разлива нефтепродуктов, который произошел после крушения двух танкеров в Азовском море. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вениамин Кондратьев.

Кондратьев лично выехал в Темрюкский район. Он на месте обсудил ситуацию с главой Министерства природных ресурсов Александром Козловым.

«На совещании под председательством вице-премьера Виталия Савельева доложил, что в четырех населенных пунктах введен режим повышенной готовности», — указал он.

Кондратьев добавил, что в морском порту уже сформирован региональный штаб по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Пятно пока не достигло берега, и пока возможно предпринять усилия по сбору нефтяной пленки с поверхности воды. Это не позволит попасть мазуту на берег.

Ранее уже сообщалось о крушении танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в акватории Азовского моря. Суда попали в шторм, и по этой причине получили крайне серьезные повреждения. В результате этого перевозимые ими нефтепродукты попали в море.