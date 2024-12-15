Стала известна предварительная причина крушения танкеров в Черном море

Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» могли потерпеть бедствие по вине экипажа, который не справился с экстренной ситуацией во время буйства стихии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах морского поиска и спасения.

Танкеры могли перевозить до восьми тысяч тонн нефтепродуктов. В момент ЧП оба судна были заполнены. Однако в сложных погодных условиях при максимальной нагрузке экипаж мог не справится с управлением и буквально потопить водный транспорт.

«В результате одно судно получило критические повреждения носовой части, другое также серьезно повреждено. Предварительно это одна из основных версий, это будет проверяться», — заявил источник.

Отметили, что существует угроза разлива нефтепродуктов в пролив, так как на воде уже имеется характерная цветная пленка. Однако на месте над устранением последствий работают специалисты.

Ранее сообщалось, что глава СК России запросил доклад о расследовании крушения танкеров в Черном море.