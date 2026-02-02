«Разобрался» на детской площадке: мужчина в Мурино напал на подростка и сломал ему плечо

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как мужчина, наблюдавший за игрой детей, резко подходит к мальчику в красной куртке, хватает его, замахивается и ударом по ногам валит на землю. Мать пострадавшего, Оксана, рассказала, что после нападения ее сыну вызвали скорую, которая и диагностировала серьезную травму. По ее словам, это не первый случай, когда этот человек проявляет агрессию к детям на площадке. Сейчас семья активно ищет обидчика и готовит обращение в правоохранительные органы. Ребенку потребовалась медицинская помощь, 2 февраля он ездил на перевязку. В социальных сетях жители уже обсуждают личность возможного агрессора и призывают к его скорейшему розыску.