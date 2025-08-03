Разрушен дом, люди в больнице: чем обернулась атака БПЛА для жителей Воронежской области?
Число жертв атаки под Воронежем выросло до четырех человек
Фото: [istockphoto.com]
Четыре жителя Воронежской области пострадали в результате беспилотных летательных аппаратов. Сначала сообщалось об одной пострадавшей.
Четыре жителя Воронежской области пострадали в результате беспилотных летательных аппаратов. Сначала сообщалось об одной пострадавшей.
Кроме того, полностью разрушен частный дом, ещё в нескольких повреждены стены, кровля и остекление. Из-за возгорания в пригороде повреждены автомагазин и сарай. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Александр Гусев.
Напомним, в воскресенье Гусев сообщал, что ПВО в Воронеже и трех районах области ликвидировала около 15 БПЛА. В Воронеже и Лискинском районе области была объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА.
Двух жительниц Воронежа доставили в больницу, ещё одной оказали медицинскую помощь на месте.
Мужчину из пригорода госпитализировали с ожогом.
Режим опасности атаки БПЛА на всей территории Воронежской области сохраняется.
Ранее сообщалось, что ПВО вечером сбила 41 украинский БПЛА.