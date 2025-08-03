Разрушен дом, люди в больнице: чем обернулась атака БПЛА для жителей Воронежской области?

Четыре жителя Воронежской области пострадали в результате беспилотных летательных аппаратов. Сначала сообщалось об одной пострадавшей.

Четыре жителя Воронежской области пострадали в результате беспилотных летательных аппаратов. Сначала сообщалось об одной пострадавшей.

Кроме того, полностью разрушен частный дом, ещё в нескольких повреждены стены, кровля и остекление. Из-за возгорания в пригороде повреждены автомагазин и сарай. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Александр Гусев.

Напомним, в воскресенье Гусев сообщал, что ПВО в Воронеже и трех районах области ликвидировала около 15 БПЛА. В Воронеже и Лискинском районе области была объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА.

Двух жительниц Воронежа доставили в больницу, ещё одной оказали медицинскую помощь на месте.

Мужчину из пригорода госпитализировали с ожогом.

Режим опасности атаки БПЛА на всей территории Воронежской области сохраняется.

Ранее сообщалось, что ПВО вечером сбила 41 украинский БПЛА.