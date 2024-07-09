По словам разведчика Георгия Рипера, массированный ракетный удар по военным заводам украинской столицы не является «ответкой» за убийство мирных граждан на пляже в Севастополе, ответные действия еще ожидают Незалежную. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он уточнил, что российским оборонным ведомством было озвучено, что удар нанесен для поражения военно-технической инфраструктуры по заводам и в ответ на атаки на гражданскую энергетическую инфраструктуру. Но российская авиация не бьет по городам в ответ на удары по городам.

По мнению разведчика, ситуацию можно разделить на две части. Так, в плане Севастополя удар возмездия уже нанесен: российские военные выследили и уничтожили HIMARS с иностранными военными, запустившими ATACMS с кассетными боеголовками. В дальнейшем российская армия станет действовать в ответ и в назидание, асимметрично, однако весьма больно. В качестве примера он привел в далеком регионе внезапно появятся ПЗРК или дальнобойные ракеты, а также может что-то случиться с военным кораблем или вертолетом с высокими офицерами Пентагона или ЦРУ, может и произойти ЧП в бункере польских границ.

Он подчеркнул, что после ударов по транспортным или энергетическим объектам нашей страны на Западе горят военные заводы или сходят с рельс поезда с опасными грузами.