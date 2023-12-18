Разведчик Степанов считает, что убитые «Кинжалом» офицеры альянса скоро «заумирают»

Командный бункер с высокопоставленными офицерами украинской армии и Североатлантического альянса уничтожен в рамках удара по украинской авиабазе «Староконстантинов». В заглубленный командный пункт попал гиперзвуковой «Кинжал». По словам экс-разведчика Дмитрия Степанова, в течение максимум двух месяцев можно ожидать сведений о смертях военных стран-членов НАТО якобы от сердечных приступов, ДТП, авиакатастроф, всевозможных ЧП. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что после прежних ударов неожиданно произошли катастрофы вертолетов, генералы и офицеры стали умирать по бытовым причинам и в авариях.

По мнению разведчика, фактом «прихлопывания» бункера и тяжестью нанесенного ущерба можно объяснить атаку нескольких десятков украинских дронов по российским регионам.