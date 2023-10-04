Разведка Британии заявила о гибели китайской подлодки вместе с экипажем

Корабль якобы попал в ловушку, которая была предназначена для английских и американских субмарин.

Инцидент произошел в Желтом море еще 21 августа. Подводная лодка, по утверждению разведчиков, столкнулась с цепным и якорным препятствием. После этого на подлодке произошел отказ ряда систем, в том числе снабжения экипажа кислородом. На всплытие ушло целых 6 часов, в результате чего у многих моряков возникла гипоксия. В итоге вместе с кораблем погибли 55 членов его экипажа. Среди них 17 матросов, 9 старшин, 7 курсантов и 22 офицера.

Высказывание представителей спецслужбы приводит Daily Mail. Оно сразу отметило, что никакого подтверждения этому заявлению нет, ни со стороны официальных властей Китая, ни в открытой прессе. Руководство Народно-освободительной армии Китая напрямую отрицает такую катастрофу. Тайваньские власти также указывают, что нет никаких свидетельств, что у их берегов терпела крушение китайская лодка.